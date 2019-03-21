Больше 300 боеприпасов ВСУ выпустили по ЛНР

СЕГОДНЯ 16:44 2019-03-21T16:44:46+03:00

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За прошедшие сутки Вооруженные формирования Украины тринадцать раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ЛНР больше трехсот боеприпасов. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции Республики Андрей Марочко, отметив, что ситуация остается напряженной.

- Всего по территории Республики было выпущено более 300 различных боеприпасов, из которых 97 калибра более 100 миллиметров, - сообщил он.

Марочко рассказал, что с позиций 54-й механизированной бригады ВСУ по приказу командира Алексея Майстренко обстрелам из запрещенной Минскими соглашениями 122-мм артиллерии, 120-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов подверглись окрестности населенных пунктов Молодежное, Калиново-Борщеватое, Первомайск и Золотое-5.

- По приказу командира 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ полковника Василия Зубанича велся минометный огонь, а также осуществлялись обстрелы из вооружения БМП-1, гранатометов и крупнокалиберного стрелкового оружия по окрестностям населенных пунктов Фрунзе и Смелое, - говорит представитель оборонного ведомства Республики.

С позиций 30-й механизированной бригады ВСУ, командиром которой является полковник Иван Гараз, из 82-мм минометов, вооружения БМП-1 и гранатометов были обстреляны районы населенных пунктов Лозовое и Калиново.

- По приказу командира 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ полковника Олега Зенченко велся огонь из 120-мм минометов по окрестностям населенных пунктов Веселая Гора и Обозное, - добавил Марочко.

ИСТОЧНИК KP.RU