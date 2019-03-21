2019-03-21T14:26:01+03:00
Политика

Командир 54-ой бригады ВСУ может пошатнуться с должности из-за массового дезертирства и пьянства

Об этом сообщили официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: tribunal.ruФото: tribunal.ru
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В подразделения ВСУ прошли проверки. Больше всех отличилась 54-я бригада – на них было заведено двенадцать уголовных дел. Об этом сообщили официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

- По результатам работы комиссии выявлены многочисленные факты неуставных взаимоотношений, употребления спиртных напитков и наркотических веществ, а также зафиксировано 15 случаев самовольного оставления мест несения службы военнослужащими ВСУ, - сообщил Марочко.

Представитель оборонного ведомства отметил, что преступности в украинских подразделениях продолжает расти.

В результате халатного исполнения своих обязанностей комбригом Майстренко комиссией возбуждено 12 уголовных дел по случаям самовольного оставления мест несения службы военнослужащими и три – по факту доведения военнослужащих до суицида, - отметил Марочко.

Сейчас решается вопрос об отстранении Майстренко с должности.

- Соответствие командира бригады полковника Майстренко занимаемой должности вынесено на обсуждение руководством штаба «ООС», - добавил представитель оборонного ведомства ЛНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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