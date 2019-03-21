29 марта в Луганске пройдет субботник

СЕГОДНЯ 14:07 2019-03-21T14:07:55+03:00

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- Весной мы традиционно начинаем приводить город в порядок, ежегодно у нас в весенний период проходит, как минимум, два субботника, - говорит начальник управления по вопросам экологии и охраны окружающей среды Игорь Рупин. - В этом году на 29 марта у нас запланирован первый общегородской субботник. Хотелось бы попросить жителей города принять в нем активное участие. Мы приглашаем всех желающих и очень надеемся на их поддержку и помощь.

Уборка будет проходить больше чем на 400 объектах городской инфраструктуры. В этом будут задействованный все предприятия города. А в это время коммунальные службы уже приступили к весенним работам.

- Уже стартовала работа по обрезке деревьев. Занимаемся уборкой прошлогодней листвы, которую еще не успели вывезти, будем стараться полностью ее ликвидировать, высадка цветов тоже идет полным ходом – все по плану, – рассказал Рупин.

Следующий субботник в Луганске пройдет в конце апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU