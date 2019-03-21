2019-03-21T13:54:40+03:00
Политика

ВСУ обстреляли школу в Донецке

Украинская армия открыла огонь во время урока
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: vk.com/Школа №116Фото: vk.com/Школа №116
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Сегодня Вооруженные формирования Украины обстреляли школу №116 Донецка. Она находится в прифронтовом Петровском районе. Боеприпасы стали падать во время урока. Об этом сообщает ИА «Новороссия», со ссылкой на директора учебного заведения Ирину Сташевскую.

- Сегодня где-то в 8:00 – 8:10, когда прозвенел звонок на урок, и дети разошлись по кабинетам, начало сильно греметь. Мы сразу же эвакуировали детей в безопасные места, - рассказала директор школы.

Во время обстрела в учебном заведении находилось больше ста детей.

- К нам приехали сотрудники МЧС и проверили территорию, они обнаружили под окном школы снаряд, - сообщила Ирина Сташевская.

Здание получило повреждения стены и кровли.

- Учебный процесс приостановлен, учащиеся после эвакуации отправлены по домам, - рассказала руководитель школы.

В представительстве ДНР в СЦКК заявили, что обстрел учебного заведения проводился из вооружения БМП-2.

- В районе школы № 116, были обнаружены два неразорвавшихся боеприпаса калибром 30 миллиметров, - говорят в СЦКК. - В настоящий момент силами пиротехнических подразделений МЧС ДНР неразорвавшиеся боеприпасы были обезврежены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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