«Весеннее перемирие» в ЛНР: ВСУ выпустили по Республике больше полутысячи боеприпасов

СЕГОДНЯ 13:37 2019-03-21T13:37:28+03:00

Об этом сообщили в СЦКК

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В представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что «весеннее перемирие» в Луганской Народной Республике было 55 раз нарушено украинской стороной.

- За время действия весеннего перемирия в период с 8 по 21 марта 2019 года представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано 55 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины, из которых 37 нарушений с применением запрещенных Минскими соглашениями: артиллерии калибра 122 мм (36 снарядов), ПТРК (три ПТУР), минометов калибра 82 мм и 120 мм (497 мин), - говорится в сообщении.

Кроме этого, солдаты Вооруженных формирований Украины стреляли по Республике из вооружения БМП и гранатометов.

- Наибольшим обстрелам подверглись районы населенных пунктов Желобок, Донецкий, Золотое-5 (Михайловка), Первомайск, Калиново. В результате преступных действий вооруженных формирований Украины зафиксировано повреждение семи жилищ граждан и объектов гражданской инфраструктуры, пострадавших среди мирного населения не зафиксировано, - рассказали в представительстве ЛНР в СЦКК.

ИСТОЧНИК KP.RU