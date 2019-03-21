2019-03-21T13:09:37+03:00
Общество

В ДНР снесли более 15 тысяч сухостоев

Вместо них запланировано посадить новые деревья
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В ДНР сносят опасные сухостои. Фото: tdnu.ruВ ДНР сносят опасные сухостои. Фото: tdnu.ru
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Коммунальщики в ДНР проводят работы по ликвидации сухостоя. Об этом сегодня сообщил первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Виталий Кижаев.

- Коммунальные службы регулярно осуществляют осмотр зеленых насаждений в городах и поселках, отдельно фиксируют сухостойные деревья. Представляющие опасность деревья с целью недопущения аварийных ситуаций обрезают и удаляют согласно графику. С начала года уже ликвидировано более 15 тысяч таких деревьев, – рассказал первый замминистра.

Параллельно с ликвидацией аварийных и сухостойных деревьев планируются мероприятия по высадке новых зеленых насаждений.

Напомним, что в рамках двухмесячника по благоустройству населенных пунктов коммунальные службы намериваются высадить свыше 20 тысяч деревьев и кустарников, почти 165 тысяч цветов, а также засеять порядка 24 тысяч квадратных метров газонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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