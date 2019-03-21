2019-03-21T12:39:48+03:00
Политика

В ЛНР нашли очередной тайник с оружием и боеприпасами

Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Республики
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: gplnr.suФото: gplnr.su
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Очередной тайник с оружием и боеприпасами был найден в Красном Луче у шахты «Миусинская». О находке рассказали сотрудники Генеральной прокуратуры Луганской Народной Республики.

- В тайнике был найден автомат Калашникова и магазин к нему, четыре мины «МОН-50», две гранаты и два запала, 345 патронов калибра 5,45 миллиметров, один футляр к РПГ-18.

Изъятое направлено в экспертно-криминалистический центр МВД ЛНР.

В Красном Луче уже находили схроны. В одном из заброшенных домостроений, в январе 2018 года, сотрудники МГБ обнаружили тайник военнослужащих ВСУ с огнестрельным оружием и боеприпасами, а также документами, подтверждающими их личность.

Напомним, что только за март нынешнего года в Луганской Народной Республике обнаружено сразу несколько тайников. В поселке Новосветловка оружие и боекомплект хранил один из местных жителей. По его словам, он нашел все это еще в 2014 году недалеко от соседского дома и решил перепрятать. А в Славяносербском районе был обнаружен тайник с почти пятью тысячами боеприпасов и взрывчатыми веществами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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