На украинском КПП в Станице Луганской умерла пенсионерка

СЕГОДНЯ 11:52 2019-03-21T11:52:13+03:00

Об этом сообщили в ОБСЕ

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Наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ сообщили, что на украинском контрольно-пропускном пункте в Станице Луганской скончалась пенсионерка.

Утром 18 марта 86-летняя женщина из Луганска скончалась в медпункте после того, как ранее она потеряла сознание в очереди на выходе из подконтрольных Украине районов, - рассказала медик.

В момент происшествия, на украинской стороне, в очереди находилось около 550 граждан, которые пытались пройти в ЛНР.

- На стороне республики также было очередь, примерно 450 человек ожидали, чтобы пройти на подконтрольную Украине территорию, - сообщили наблюдатели.

ИСТОЧНИК KP.RU