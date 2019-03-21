2019-03-21T11:52:13+03:00
Политика

На украинском КПП в Станице Луганской умерла пенсионерка

Об этом сообщили в ОБСЕ
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Фото: topnews.pl.uaФото: topnews.pl.ua
Изменить размер текста:

Наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ сообщили, что на украинском контрольно-пропускном пункте в Станице Луганской скончалась пенсионерка.

Утром 18 марта 86-летняя женщина из Луганска скончалась в медпункте после того, как ранее она потеряла сознание в очереди на выходе из подконтрольных Украине районов, - рассказала медик.

В момент происшествия, на украинской стороне, в очереди находилось около 550 граждан, которые пытались пройти в ЛНР.

- На стороне республики также было очередь, примерно 450 человек ожидали, чтобы пройти на подконтрольную Украине территорию, - сообщили наблюдатели.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Командир 54-ой бригады ВСУ может пошатнуться с должности из-за массового дезертирства и пьянства
Большие деньги в обмен на голоса за Порошенко: командирам ВСУ выдадут премии в преддверии выборов
29 марта в Луганске пройдет субботник
ВСУ обстреляли школу в Донецке
«Весеннее перемирие» в ЛНР: ВСУ выпустили по Республике больше полутысячи боеприпасов
В ДНР снесли более 15 тысяч сухостоев
В ЛНР нашли очередной тайник с оружием и боеприпасами
ВСУ выпустили по ДНР 44 боеприпаса
ВСУ обстреляли десять населенных пунктов в ЛНР
За фото в камуфляже: спортсменка из Донбасса провела пять суток в СБУ
Погода в Луганске и ЛНР 21 марта: тепло уверенно пришло в Донбасс
В районе Луганского аэропорта только за два дня обезврежено 40 неразорвавшихся снарядов
С апреля больше 3 миллионов жителей Донбасса могут остаться без воды
Республиканский оператор ДНР "Феникс" предупредил о проведении плановых работ
Защитник ДНР погиб от обстрелов ВСУ
В ЛНР на пожаре сгорел мужчина
В ДНР планируют запустить автобус между блокпостами Республики и Украины
Денис Пушилин вручил Министру образования и науки Евгению Горохову медаль «За трудовую доблесть»
В Мариуполе загорелся автобус с людьми
В Донецке выбрали лучший логотип Общественной палаты ДНР
Срочное сообщение СЦКК ДНР: за сегодня ВСУ выпустили по ДНР больше 20 мин
По приказу Наева над акваторией Азовского моря прошли учения
За полгода ВСУ выпустили по ЛНР больше 10 тысяч боеприпасов
ВСУ обстреляли действующую школу в посёлке Гольмовский
Жителям Новоазовска вернут воду в течение суток
Выставка бабочек "Крылатая радуга"откроется в краеведческом музее Донецка
Двое защитников ЛНР погибли от обстрелов ВСУ