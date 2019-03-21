На украинском КПП в Станице Луганской умерла пенсионерка
Об этом сообщили в ОБСЕ
Фото: topnews.pl.ua
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Наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ сообщили, что на украинском контрольно-пропускном пункте в Станице Луганской скончалась пенсионерка.
Утром 18 марта 86-летняя женщина из Луганска скончалась в медпункте после того, как ранее она потеряла сознание в очереди на выходе из подконтрольных Украине районов, - рассказала медик.
В момент происшествия, на украинской стороне, в очереди находилось около 550 граждан, которые пытались пройти в ЛНР.
- На стороне республики также было очередь, примерно 450 человек ожидали, чтобы пройти на подконтрольную Украине территорию, - сообщили наблюдатели.
ИСТОЧНИК KP.RU