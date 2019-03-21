2019-03-21T09:59:43+03:00
Политика

ВСУ обстреляли десять населенных пунктов в ЛНР

Об этом сообщили в НМ Республики
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: warfiles.comФото: warfiles.com
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За прошедшие сутки Вооруженные формирования Украины 13 раз нарушили режим прекращения огня в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

- Киевские силовики 13 раз за сутки обстреляли позиции Народной милиции ЛНР, - говорится в сообщении

Обстрелам подверглись районы десяти населенных пунктов Республики.

- Под огонь украинской армии попали районы Первомайска, Золотого-5, поселков городского типа Фрунзе и Калиново, сел Молодежное, Калиново-Борщеватое, Смелое, Лозовое, Обозное и Веселая Гора, - рассказали в Народной милиции.

При обстрелах территории ЛНР применялось различное вооружение.

- Огонь велся из 122-мм арторудий, 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного, - сообщили в оборонном ведомстве Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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