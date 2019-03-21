СЕГОДНЯ 09:15 2019-03-21T09:15:42+03:00

Об этом сообщили в министерстве государственной безопасности ЛНР [видео]

Изменить размер текста: A A

Жительница ЛНР Юлия Воронина ехала в Старобельск. На блокпосту сотрудники спецслужб незалежной сняли девушку с автобуса и доставили в отдел полиции. Об этом сообщили в министерстве государственной безопасности Республики.

- Основанием для задержания стала фотография Ворониной в камуфляжной форме, сделанная во время тренировок по конному спорту и размещенная в социальных сетях, - говорится в сообщении МГБ ЛНР.

Луганчанку обвинили в участии в «незаконном вооруженном формировании и объявили террористкой.

- Спустя сутки, проведенные в полиции, ее доставили в фильтрационный центр Северодонецка, где передали сотрудникам СБУ, - говорят министерстве госбезопасности Республики. - Под угрозой возбуждения против нее уголовного дела Воронина пошла на все выдвинутые силовиками требования, в том числе и на участие в программе СБУ «Тебя ждут дома».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/698371" frameborder="0"></iframe> За фото в камуфляже: спортсменка из Донбасса провела пять суток в СБУ.

После пяти дней, проведенных в застенках спецслужбы, с луганской спортсменкой был отснят видеорепортаж, направленный на дискредитацию Луганской Народной Республики.

- Такую цену она заплатила за освобождение, - рассказывают в МГБ. - По прибытии в Республику Воронина незамедлительно обратилась в министерство государственной безопасности ЛНР.

ИСТОЧНИК KP.RU