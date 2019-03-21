За фото в камуфляже: спортсменка из Донбасса провела пять суток в СБУ
Жительница ЛНР Юлия Воронина ехала в Старобельск. На блокпосту сотрудники спецслужб незалежной сняли девушку с автобуса и доставили в отдел полиции. Об этом сообщили в министерстве государственной безопасности Республики.
- Основанием для задержания стала фотография Ворониной в камуфляжной форме, сделанная во время тренировок по конному спорту и размещенная в социальных сетях, - говорится в сообщении МГБ ЛНР.
Луганчанку обвинили в участии в «незаконном вооруженном формировании и объявили террористкой.
- Спустя сутки, проведенные в полиции, ее доставили в фильтрационный центр Северодонецка, где передали сотрудникам СБУ, - говорят министерстве госбезопасности Республики. - Под угрозой возбуждения против нее уголовного дела Воронина пошла на все выдвинутые силовиками требования, в том числе и на участие в программе СБУ «Тебя ждут дома».
За фото в камуфляже: спортсменка из Донбасса провела пять суток в СБУ.
После пяти дней, проведенных в застенках спецслужбы, с луганской спортсменкой был отснят видеорепортаж, направленный на дискредитацию Луганской Народной Республики.
- Такую цену она заплатила за освобождение, - рассказывают в МГБ. - По прибытии в Республику Воронина незамедлительно обратилась в министерство государственной безопасности ЛНР.
ИСТОЧНИК KP.RU