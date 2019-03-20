2019-03-20T21:57:35+03:00
Общество

Погода в Луганске и ЛНР 21 марта: тепло уверенно пришло в Донбасс

Слабый дождь в Луганске ожидается в четверг
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Тепло и небольшой дождик - что еще нужно для жизни этих крох? Фото: Евгении КарпачевойТепло и небольшой дождик - что еще нужно для жизни этих крох? Фото: Евгении Карпачевой
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Температура воздуха в ЛНР 21 марта будет колебаться от 1 градуса мороза ночью до 12 градусов тепла днем, местами пройдет слабый дождь. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

- С 21.00 20 марта до 21.00 21 марта на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, местами слабый дождь, ночью и утром местами туман, ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью минус 1 – плюс 4 градуса, днем 7-12 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что температура воздуха ночью в Луганске, Краснодоне, Алчевске составит 1-3 градуса выше нуля, днем 9-11 градусов тепла.

Температура воздуха в Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске ожидается минус 1 – плюс 1 градус ночью и 10-12 градусов тепла днем.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от нуля - плюс 2 градусов ночью до 9-11 градусов выше нуля днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 178 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 21 марта метеорологи отмечали в 1963 году – минус 14,4 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1990 году и составляла плюс 21,6 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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