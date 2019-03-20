2019-03-20T19:24:40+03:00
Политика

В районе Луганского аэропорта только за два дня обезврежено 40 неразорвавшихся снарядов

Саперы МЧС ДНР обнаружили массу неразорвавшихся снарядов в районе Луганского аэропорта
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Сколько таких подарочков в земле Донбасса? Фото: weaponland.ruСколько таких подарочков в земле Донбасса? Фото: weaponland.ru
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Земля Донбасса буквально нашпигована смертоносным металлом. Так, специалисты инженерно-саперных подразделений МЧС ЛНР за два дня обнаружили и обезвредили на поле в районе разрушенного в ходе боевых действий Луганского аэропорта около 40 неразорвавшихся боеприпасов, в том числе противотанковые мины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Министерстве отметили, что с наступлением весны на телефонную линию 101 ежедневно поступают заявки от населения и руководства предприятий об обнаружении ими подозрительных предметов.

- Так, в течение двух дней, 19 и 20 марта, инженерно-саперным подразделением МЧС ЛНР была отработана заявка от государственного предприятия (ГП) "Луганскгаз". На поле в районе (Луганского) аэропорта были обнаружены следующие взрывоопасные предметы: восемь противотанковых мин, два артснаряда калибра 125 мм и 122 мм, выстрел осколочной гранаты (к подствольному гранатомету) ВОГ-25 в количестве 10 единиц, ВОГ-17 – девять единиц, выстрел (реактивной) противотанковой гранаты ПГ-22 – четыре единицы, ПГ-18 – одна единица, противопехотная осколочная мина МОН-50 – одна единица, ручной противотанковый гранатомет РПГ-22 – одна единица, ручной противопехотный огнемет РПО "Шмель" – одна единица, сигнальная мина – одна штука", - говорится в сообщении.

- Они были изъяты и вывезены в место санкционированного подрыва, - уточнили спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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