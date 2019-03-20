С апреля больше 3 миллионов жителей Донбасса могут остаться без воды

СЕГОДНЯ 19:01 2019-03-20T19:01:38+03:00

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Несколько региональных производственных управлений коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса»» получили уведомление от ГПВД «Укринтерэнерго» и ЧАО «ДТЭК ПЭС – Энергоуголь» об их отключении от электроэнергии. В частности, уведомления пришли Славянскому, Покровскому, Мариупольскому и Часовоярскому управлениям.

— Под угрозой отключения фильтровальные и насосные станции канала Северский Донец-Донбасс – единственного источника водоснабжения Донецкого региона. Без воды могут остаться 3 миллиона 265 тысяч человек, — сообщили в «Компании «Вода Донбасса»».

Критическая ситуация сложилась из-за долга в 1 миллиард гривен, которые коммунальное предприятие не выплатило энергоснабжающим компаниям. Они, в свою очередь, отказались заключать с «Компанией» новый договор на поставку электричества на объекты «Воды Донбасса».

— Выход из сложившейся ситуации должен быть найден в ближайшее время. Нельзя допустить прекращения подачи воды – основной составляющей жизнеобеспечения населенных пунктов. Это грозит тяжелыми экономическими и социальными последствиями, — добавили в «Компании «Вода Донбасса»».

ИСТОЧНИК KP.RU