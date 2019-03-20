Республиканский оператор ДНР "Феникс" предупредил о проведении плановых работ

СЕГОДНЯ 18:29 2019-03-20T18:29:44+03:00

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Республиканский оператор мобильной связи "Феникс" предупредил о проведении плановых работ.

В связи с проведением плановых работ 22 марта с 01:00 до 05:00 может наблюдаться прерывание услуг голосовой мобильной связи в стандарте 2G у абонентов #Феникс практически во всех населенных пунктах Республики.

Базовые станции стандарта 2G в Донецке, Макеевке и Харцызске, а также базовые станции стандартов 3G и 4G по всей территории Республики будут работать в штатном режиме.

Ранее, оператор установили новую базовою станцию в одном из прифронтовых районов Донецка — Киевском, в районе аэропорта.

- Под аэропортом и на улице Батищева связь «Феникса» практически не работала, так как ближайшие базовые станции находились в 3-4 километрах от нее. Для того, чтобы осуществить звонок людям необходимо было находится на улице между домов, в определенном месте, и даже при этом сигнал был слабым. Оборудование, которое там было, разрушено войной и разворовано мародерами, - отмечает директор ГП «РОС» Андрей Рудниченко.

Он также добавил, что новая базовая станция стандарта 2G была запущена на улице Башкирской, благодаря чему улучшилось качество сигнала на улице Взлетной и в поселке Веселое, в котором до этого практически не было сигнала. Также улучшено качество связи вблизи Донецкого аэропорта, где связь жизненно необходима для защитников нашей Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU