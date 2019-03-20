2019-03-20T18:32:00+03:00
Политика

Защитник ДНР погиб от обстрелов ВСУ

Ответным огнём были убиты двое украинских боевиков. Один – получил ранение
Цесанна АНТОНЕНКО
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Вооружённые формирования Украины ежедневно нарушают взятые на себя в Минске обязательства и установленное с 8 марта «весеннее» перемирие, обстреливая города и районы обеих Народных Республик Донбасса. К сожалению, эти нарушения иногда приводят к жертвам среди военнослужащих Народной милиции ДНР.

— В ходе вражеских обстрелов получил смертельные ранения один военнослужащий Народной милиции, — сообщил о трагедии начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

В ответ на обстрелы со стороны украинских силовиков, защитники Республики открыли огонь из незапрещённого Минскими договорённостями вооружения. В результате ответного огня огневые точки вооружённых формирований Украины были подавлены. Украинская армия потеряла убитыми двоих боевиков, ещё один – был ранен.

Напомним, что за прошедшие сутки украинская армия шестнадцать раз нарушила режим тишины, обстреляв ДНР на всех направлениях. В результате в н.п. Гольмовский было повреждено четыре жилых дома. Кроме того, обстрел попал по действующей школе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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