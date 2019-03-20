В ЛНР на пожаре сгорел мужчина

СЕГОДНЯ 16:55 2019-03-20T16:55:07+03:00

Пожар произошел в общежитии Красного Луча и это не первый случай

Изменить размер текста: A A

В Красном Луче ЛНР на пожаре погиб 66-летний местный житель. Об этом сегодня, 20 марта, сообщает пресс-центр МЧС ЛНР.

- 19 марта в 02:27 на линию 101 Красного Луча поступило сообщение от местных жителей о том, что из комнаты бывшего общежития по ул. Проездная выходят клубы дыма, – утверждают в МЧС.

Там добавляют, что по прибытию сотрудников МЧС наблюдалось открытое горение комнаты на втором этаже, сильное задымление в коридоре. Жильцы самостоятельно покинули свои квартиры, вышли на улицу. Они рассказали, что в комнате находится 66-летний хозяин.

- В результате проведенной разведки звеном газодымозащитной службы на кровати было обнаружено обгоревшее тело мужчины. Пожар был ликвидирован в 03:04. Огнем уничтожена кровать, повреждены комната на площади 12 кв. м, домашние вещи, мебель на площади 6 кв. м. Вероятная причина – неосторожное обращение с огнем при курении. Соседи рассказали, что погибший вел неблагополучный образ жизни, употреблял алкоголь, в таком состоянии курил в постели... В данном общежитии периодически происходят возгорания по вине нерадивых жильцов, – сообщают в ЛНР.

ИСТОЧНИК KP.RU