2019-03-20T16:55:07+03:00
Происшествия

В ЛНР на пожаре сгорел мужчина

Пожар произошел в общежитии Красного Луча и это не первый случай
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Предварительная причина пожара - курение жильца в алкогольном опьянении. Фото: dnews.dn.uaПредварительная причина пожара - курение жильца в алкогольном опьянении. Фото: dnews.dn.ua
Изменить размер текста:

В Красном Луче ЛНР на пожаре погиб 66-летний местный житель. Об этом сегодня, 20 марта, сообщает пресс-центр МЧС ЛНР.

- 19 марта в 02:27 на линию 101 Красного Луча поступило сообщение от местных жителей о том, что из комнаты бывшего общежития по ул. Проездная выходят клубы дыма, – утверждают в МЧС.

Там добавляют, что по прибытию сотрудников МЧС наблюдалось открытое горение комнаты на втором этаже, сильное задымление в коридоре. Жильцы самостоятельно покинули свои квартиры, вышли на улицу. Они рассказали, что в комнате находится 66-летний хозяин.

- В результате проведенной разведки звеном газодымозащитной службы на кровати было обнаружено обгоревшее тело мужчины. Пожар был ликвидирован в 03:04. Огнем уничтожена кровать, повреждены комната на площади 12 кв. м, домашние вещи, мебель на площади 6 кв. м. Вероятная причина – неосторожное обращение с огнем при курении. Соседи рассказали, что погибший вел неблагополучный образ жизни, употреблял алкоголь, в таком состоянии курил в постели... В данном общежитии периодически происходят возгорания по вине нерадивых жильцов, – сообщают в ЛНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В районе Луганского аэропорта только за два дня обезврежено 40 неразорвавшихся снарядов
С апреля больше 3 миллионов жителей Донбасса могут остаться без воды
Республиканский оператор ДНР "Феникс" предупредил о проведении плановых работ
Защитник ДНР погиб от обстрелов ВСУ
В ДНР планируют запустить автобус между блокпостами Республики и Украины
Денис Пушилин вручил Министру образования и науки Евгению Горохову медаль «За трудовую доблесть»
В Мариуполе загорелся автобус с людьми
В Донецке выбрали лучший логотип Общественной палаты ДНР
Срочное сообщение СЦКК ДНР: за сегодня ВСУ выпустили по ДНР больше 20 мин
По приказу Наева над акваторией Азовского моря прошли учения
За полгода ВСУ выпустили по ЛНР больше 10 тысяч боеприпасов
ВСУ обстреляли действующую школу в посёлке Гольмовский
Жителям Новоазовска вернут воду в течение суток
Выставка бабочек "Крылатая радуга"откроется в краеведческом музее Донецка
Двое защитников ЛНР погибли от обстрелов ВСУ