В ДНР планируют запустить автобус между блокпостами Республики и Украины

СЕГОДНЯ 16:21 2019-03-20T16:21:22+03:00

Распоряжение о разработке дорожной карты по этому вопросу Глава ДНР поручил Министру транспорта ДНР Дмитрию Подлипанову

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Сегодня Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин провёл рабочую встречу с Министром транспорта ДНР Дмитрием Подлипановым. Одним из основных вопросов встречи стала проблема с пересечением блокпостов между Республикой и Украиной.

— Сегодня требуют незамедлительного решения вопросы, связанные с действиями перевозчиков, осуществляющих пассажирские перевозки на территорию контрольных пунктов въезда-выезда и в «серую зону», — сказал Денис Пушилин.

Глава Республики подчеркнул, что жители ДНР неоднократно жаловаться в частности на несоблюдение графика движения пассажирских автобусов, работу нелегальных перевозчиков.

Также он дал Министру транспорта ДНР несколько поручений: ввести контроль за соблюдением перевозчиками графика; в недельный срок вынести предложения по внесению законодательных норм для урегулирования ситуации с нелегалами; проанализировать возможность запуска автобуса между блокпостами сил ДНР и Украины; усилить работу контролеров на маршрутах; активизировать работу горячей линии Министерства для оперативного реагирования на жалобы.

Дмитрий Подлипанов заверил, что в течение двух-трех недель ситуация с графиком «должна выровняться». По его словам, перевозчики уже получили соответствующие рекомендации.

ИСТОЧНИК KP.RU