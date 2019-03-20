2019-03-20T15:22:27+03:00
Общество

Денис Пушилин вручил Министру образования и науки Евгению Горохову медаль «За трудовую доблесть»

Торжественное вручение награды прошло в стенах ДонНАСА в рамках работы двухдневной республиканской научно-практической конференции
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: ДАНФОТО: ДАН
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В Макеевке в Донбасской национальной академии строительства и архитектуры стартовала двухдневная республиканская научно-практическая конференция «Повышение надежности и долговечности строительных конструкций и сооружений: теория, исследования, практика», которую посетило 40 человек.

Во время открытия конференции Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин наградил Министра образования и науки Республики Евгения Горохова медалью «За трудовую доблесть».

— За значительные достижения в профессиональной деятельности, самоотверженный доблестный труд, мужество, проявленное при выполнении профессиональных обязанностей министр образования и науки ДНР Евгений Горохов награждается высокой государственной наградой – медалью «За трудовую доблесть», — сказал Денис Пушилин.

Кроме того, Глава Республики выразил надежду, что по итогам форума удастся создать дорожную карту по восстановлению разрушенных войной объектов инфраструктуры Донбасса.

Напомним, что Евгений Горохов 27 лет руководил ДонНАСА.

ИСТОЧНИК KP.RU

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