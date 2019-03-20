В Мариуполе загорелся автобус с людьми

СЕГОДНЯ 14:28 2019-03-20T14:28:07+03:00

Автобус был переполнен и чудом обошлось без жертв

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В Мариуполе, подконтрольном Украине, сегодня на ходу загорелся автобус с людьми. Об этом сообщила очевидец.

Автобус «Богдан», курсирующий по маршруту №108 в Мариуполе, загорелся на ходу – салон мгновенно начал наполняться дымом. Пассажиров высадили на полпути из-за опасной технической неисправности.

- 40 минут не было автобуса. На улице Ровной, конечной, салон был уже битком, некоторые люди остались на остановках, ибо не влезли. Приехал и на ходу загорелся: пламени не было, но в салон пошел дым. На остановке "проспект Никопольский" нас попросили на выход. Деньги за проезд пассажирам кондуктор, правда, вернул, – рассказала пассажир автобуса Наталья Петрова.

Кондуктор пояснил пассажирам ситуацию с долгим ожиданием транспорта. Как оказалось, предыдущий автобус маршрута №108 также сошел с рейса из-за поломки

ИСТОЧНИК KP.RU