2019-03-20T14:00:08+03:00
Общество

В Донецке выбрали лучший логотип Общественной палаты ДНР

Победитель получил 15 тысяч рублей
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: ДАНФОТО: ДАН
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В Донецкой Народной Республике подошёл к концу конкурс на лучший логотип Общественной палаты ДНР. Сегодня в Донецке руководитель Центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов торжественно вручил денежные сертификаты победителю и призерам конкурса.

— Все работы интересные, сложно было выбрать лучшую. Выражаем искреннюю благодарность всем, кто принимал участие в конкурсе, — сказал Алексей Муратов.

Победителем конкурса стал Эдуард Петров, который получил денежный приз в размере 15 тысяч рублей. Екатерина Кравец получила 10 тысяч рублей за второе место в конкурсе, а Кирилл Новиков – 5 тысяч рублей за третье место. Кроме того, финалисты получили дипломы.

Остальные участники конкурса получат почетные грамоты.

Логотип, разработанный Эдуардом Петровым, станет официальным символом Общественной палаты ДНР.

Напомним, что всего в конкурсе приняли участие 47 жителей Республики. Они прислали 74 эскиза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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