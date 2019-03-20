Срочное сообщение СЦКК ДНР: за сегодня ВСУ выпустили по ДНР больше 20 мин

СЕГОДНЯ 13:09 2019-03-20T13:09:41+03:00

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Вооружённые формирования Украины не собираются прекращать свои нарушения режима тишины, «весеннего» перемирия и минских договорённостей. За сегодняшний день, по данным Представительства ДНР в СЦКК, украинские силовики уже четыре раза нарушили режим тишины, обстреляв Донецкое направление.

— В 8.00 был зафиксирован обстрел посёлка Васильевка с позиций вооружённых формирований Украины в районе населённого пункта Верхнеторецкое. Украинские боевики использовали 7 мин калибром 82 миллиметра, — рассказали в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

Позже, в 10.15 украинские силовики выпустили 2 мины по Донецку, району Донецкого аэропорта, со своих позиций в районе н.п. Пески. В 10.20 3 мины калибром 120 миллиметров упали на посёлок шахты «Абакумова».

Последний, на данный момент, обстрел украинской армии был зафиксирован в 11.35 по посёлку Яковлевка на севере Донецка. По нему выпустили 9 мин калибром 82 миллиметра с позиций в районе населённого пункта Авдеевка.

Напомним, что за минувшие сутки украинские силовики 16 раз обстреляли ДНР, выпустив по территории Республики 172 единицы различных боеприпасов (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU