2019-03-20T13:43:39+03:00
Политика

По приказу Наева над акваторией Азовского моря прошли учения

Украинские истребители были подняты в воздух, а значит готовы к новому витку войны в Донбассе
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Звено истребителей МиГ-29 и пара штурмовиков Су-25 выполнили плановые полеты над акваторией Азовского моря. Фото: скриншот видео штаба ООСЗвено истребителей МиГ-29 и пара штурмовиков Су-25 выполнили плановые полеты над акваторией Азовского моря. Фото: скриншот видео штаба ООС
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Получив приказ командующего Объединенных сил Сергея Наева, экипажи самолетов тактической авиации выполнили учебно-боевую задачу.

- Звено истребителей МиГ-29 и пара штурмовиков Су-25 выполнили плановые полеты над акваторией Азовского моря, прикрывая с воздуха корабли Военно-морских сил Украины, которые вышли в поход, - сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Во время летной смены экипажами самолетов отработан целый ряд задач, среди которых, в частности, взлет парой, противоракетные маневры и т. п.

Полеты происходят с полной боевой нагрузкой средствами авиационного поражения.

Выполнив полетное задание, самолеты один за другим совершили посадку на одном из оперативных аэродромов в непосредственной близости от района проведения операции Объединенных сил. Все говорит о том, что Украина готовится к очередному витку войны в Донбассе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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