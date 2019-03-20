По приказу Наева над акваторией Азовского моря прошли учения
Получив приказ командующего Объединенных сил Сергея Наева, экипажи самолетов тактической авиации выполнили учебно-боевую задачу.
- Звено истребителей МиГ-29 и пара штурмовиков Су-25 выполнили плановые полеты над акваторией Азовского моря, прикрывая с воздуха корабли Военно-морских сил Украины, которые вышли в поход, - сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Во время летной смены экипажами самолетов отработан целый ряд задач, среди которых, в частности, взлет парой, противоракетные маневры и т. п.
Полеты происходят с полной боевой нагрузкой средствами авиационного поражения.
Выполнив полетное задание, самолеты один за другим совершили посадку на одном из оперативных аэродромов в непосредственной близости от района проведения операции Объединенных сил. Все говорит о том, что Украина готовится к очередному витку войны в Донбассе.
ИСТОЧНИК KP.RU