2019-03-20T12:45:49+03:00
Политика

За полгода ВСУ выпустили по ЛНР больше 10 тысяч боеприпасов

Об этом сообщили в Народной милиции Республики [видео]
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: warfiles.comФото: warfiles.com
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В Управлении Народной милиции Луганской Республики привели статистику обстрелов Вооруженными формированиями Украины за прошедший полгода. С 1 сентября 2018 года украинская армия 689 раз нарушила режим прекращения огня, выпустив по территории ЛНР больше десяти тысяч боеприпасов.

- Начиная с 1 сентября 2018 года была заключено три перемирия. За этот период ВСУ 689 раз обстреляли территорию ЛНР. Было выпущено больше 10 тысяч боеприпасов, - говорится в сообщении НМ.

За полгода ВСУ выпустили по ЛНР больше 10 тысяч боеприпасов.

Кроме этого, в оборонном ведомстве отметили, что в результате обстрелов ВСУ повреждено 26 объектов гражданской инфраструктуры.

- Пятеро мирных жителей погибло, среди них один ребенок. Погибло семь военнослужащих, три получили ранения, - добавили в Народной милиции ЛНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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