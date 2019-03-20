За полгода ВСУ выпустили по ЛНР больше 10 тысяч боеприпасов
В Управлении Народной милиции Луганской Республики привели статистику обстрелов Вооруженными формированиями Украины за прошедший полгода. С 1 сентября 2018 года украинская армия 689 раз нарушила режим прекращения огня, выпустив по территории ЛНР больше десяти тысяч боеприпасов.
- Начиная с 1 сентября 2018 года была заключено три перемирия. За этот период ВСУ 689 раз обстреляли территорию ЛНР. Было выпущено больше 10 тысяч боеприпасов, - говорится в сообщении НМ.
За полгода ВСУ выпустили по ЛНР больше 10 тысяч боеприпасов.
Кроме этого, в оборонном ведомстве отметили, что в результате обстрелов ВСУ повреждено 26 объектов гражданской инфраструктуры.
- Пятеро мирных жителей погибло, среди них один ребенок. Погибло семь военнослужащих, три получили ранения, - добавили в Народной милиции ЛНР.
ИСТОЧНИК KP.RU