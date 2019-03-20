2019-03-20T12:06:33+03:00
Политика

ВСУ обстреляли действующую школу в посёлке Гольмовский

Персонал учебного заведения не пострадал
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: Представительство ДНР в СЦККФОТО: Представительство ДНР в СЦКК
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Вчера вечером, около 18.00, вооружённые формирования Украины открыли огонь по посёлку Гольмовский на северо-востоке Горловки. Обстрел вёлся из миномётов калибром 82 миллиметра и стрелкового оружия.

— По уточнённой информации в результате обстрела повреждено остекление функционирующей общеобразовательной школы №77 по адресу: проспект Школьный, 13, — рассказали в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

Никто из персонала школа не пострадал в результате вооружённой агрессии украинской армии.

Отметим, что помимо школы в Гольмовском повреждены четыре жилых дома, а также был перебит кабель электропитания.

Напомним, за минувшие сутки вооружённые формирования Украины шестнадцать раз обстреляли ДНР, выпустив 172 единицы различных боеприпасов. Жертв среди мирного населения Республики нет (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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