Жителям Новоазовска вернут воду в течение суток

СЕГОДНЯ 11:37 2019-03-20T11:37:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Жителей Новоазовска оповестили о временной остановке водоснабжения, связанного с ремонтными работами. Первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики Виталий Кижаев заявил, что порыв на водоводе ликвидируют коммунальные службы.

- Потребители о временной остановке водоснабжения оповещены, котельные города имеют необходимый запас воды для стабильного функционирования систем теплоснабжения. Ремонтно-восстановительные работы планируется завершить в течение суток, – сказал первый заместитель министра.

Кижаев добавил, что вчера Донецкое региональное производственное управление «Компания «Вода Донбасса» устранило утечки на двух магистральных водоводах в Донецке.

ИСТОЧНИК KP.RU