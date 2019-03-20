Жителям Новоазовска вернут воду в течение суток
Жителей Новоазовска оповестили о временной остановке водоснабжения, связанного с ремонтными работами. Первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики Виталий Кижаев заявил, что порыв на водоводе ликвидируют коммунальные службы.
- Потребители о временной остановке водоснабжения оповещены, котельные города имеют необходимый запас воды для стабильного функционирования систем теплоснабжения. Ремонтно-восстановительные работы планируется завершить в течение суток, – сказал первый заместитель министра.
Кижаев добавил, что вчера Донецкое региональное производственное управление «Компания «Вода Донбасса» устранило утечки на двух магистральных водоводах в Донецке.
ИСТОЧНИК KP.RU