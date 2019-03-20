2019-03-20T11:37:31+03:00
Политика

Жителям Новоазовска вернут воду в течение суток

Порыв на водоводе ликвидируют коммунальные службы
Никита МАКАРЕНКОВ
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Жителям Новоазовска вернут воду в течение суток. Фото: newkuban.ruЖителям Новоазовска вернут воду в течение суток. Фото: newkuban.ru
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Жителей Новоазовска оповестили о временной остановке водоснабжения, связанного с ремонтными работами. Первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики Виталий Кижаев заявил, что порыв на водоводе ликвидируют коммунальные службы.

- Потребители о временной остановке водоснабжения оповещены, котельные города имеют необходимый запас воды для стабильного функционирования систем теплоснабжения. Ремонтно-восстановительные работы планируется завершить в течение суток, – сказал первый заместитель министра.

Кижаев добавил, что вчера Донецкое региональное производственное управление «Компания «Вода Донбасса» устранило утечки на двух магистральных водоводах в Донецке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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