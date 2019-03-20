2019-03-20T11:34:27+03:00
Звезды

Выставка бабочек "Крылатая радуга"откроется в краеведческом музее Донецка

Всего вниманию посетителей будет представлено 130 экземпляров бабочек 106 видов
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Краеведческий музей встречает весну яркой выставкой. Фото: пресс-служба ДРКМКраеведческий музей встречает весну яркой выставкой. Фото: пресс-служба ДРКМ
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Бабочками люди восхищались с глубокой древности, а процесс превращения гусеницы в неподвижную куколку, а куколки – в прекрасное порхающее насекомое поражал их воображение и внушал трепет перед необъяснимыми метаморфозами. Нигде, пожалуй, не найти столь ярких и чистых красок, такого разнообразия оттенков в сказочно гармоничных сочетаниях, таких волшебных узоров, как на крыльях этих насекомых. Известно около 165 тысяч видов бабочек, а значит – 165 тысяч разных рисунков, окрасок, форм и размеров.

21 марта 2019 г. в экспозиционной части зала «Заповедными тропами» Донецкого республиканского краеведческого музея в 14.00 состоится презентация выставки бабочек «Крылатая радуга» (из фондовых коллекций музея). В основе экспозиции – коллекция различных видов бабочек, представляющих энтомофауну Донбасса. Всего вниманию посетителей представлено 130 экземпляров бабочек 106 видов.

Выставка «Крылатая радуга» знакомит посетителей с многообразием и красотой бабочек Донецкого края, рассказывает об особенностях их строения, поведения и развития, а также о роли в природе и значении для человека. Выставка призвана привлечь внимание к проблемам экологии, побудить задуматься о причинах сокращения численности этих полезных насекомых и путях решения этой проблемы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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