2019-03-20T11:15:53+03:00
Политика

Двое защитников ЛНР погибли от обстрелов ВСУ

Ещё двое получили ранения
Цесанна АНТОНЕНКО
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Вооружённые формирования Украины ежедневно обстреливают территорию Донбасса, нарушая «весеннее» перемирие и взятые на себя в Минске обязательства. В результате вооружённой агрессии украинской армии против жителей и защитников Луганской Народной Республики не удалось избежать жертв.

— Двое военнослужащих ЛНР погибли в результате обстрелов ВФУ, ещё двое получили ранения, — рассказали в Народной милиции Луганской Народной Республики.

На данный момент не уточняется, в районе какого города или населённого пункта произошла трагедия.

Напомним, что за прошедшие сутки украинские силовики двенадцать раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв населённые пункты Сокольники, Фрунзе, Желобок, Молодёжное, Логвиново, Золотое-5 (Михайловка) и Калиново-Борщеватое. По предварительным подсчётам по ЛНР было выпущено 320 различных боеприпасов (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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