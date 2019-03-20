Житель ДНР угрожал медикам гранатой

СЕГОДНЯ 10:30 2019-03-20T10:30:31+03:00

Как оказалось, это был муляж, но шутник был арестован

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Сотрудники полиции задержали местного жителя, который явился с муляжом гранаты в больницу и угрожал сотрудникам медучреждения. Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.

Как рассказала следователь Кировского городского отдела полиции Анастасия Исмаилова, в воскресенье мужчина пришел в ЦГБ Ждановки с целью трудоустройства. Медработники сказали горожанину прийти в понедельник, в ответ на это злоумышленник достал из кармана предмет, внешне похожий на гранату, и стал угрожать взорвать сотрудников учреждения, если его не примут на работу. Медицинские работники вызвали правоохранителей, которые задержали 58-летнего злоумышленника. Как было установлено, предметом угроз являлся муляж гранаты.

По данному факту СО Кировского ГО МВД ДНР возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 120 УК ДНР (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU