Житель ДНР угрожал медикам гранатой
Сотрудники полиции задержали местного жителя, который явился с муляжом гранаты в больницу и угрожал сотрудникам медучреждения. Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.
Как рассказала следователь Кировского городского отдела полиции Анастасия Исмаилова, в воскресенье мужчина пришел в ЦГБ Ждановки с целью трудоустройства. Медработники сказали горожанину прийти в понедельник, в ответ на это злоумышленник достал из кармана предмет, внешне похожий на гранату, и стал угрожать взорвать сотрудников учреждения, если его не примут на работу. Медицинские работники вызвали правоохранителей, которые задержали 58-летнего злоумышленника. Как было установлено, предметом угроз являлся муляж гранаты.
По данному факту СО Кировского ГО МВД ДНР возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 120 УК ДНР (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU