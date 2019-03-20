В ДНР четыре дома были повреждены обстрелами ВСУ за сутки

СЕГОДНЯ 10:15 2019-03-20T10:15:03+03:00

Всего украинские силовики 16 раз обстреляли Республику на всех направлениях

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Вооружённые формирования Украины по-прежнему нарушают режим прекращения огня и взятые на себя обязательства, обстреливая территорию Донбасса. За прошедшие сутки украинские силовики шестнадцать раз открывали огонь по ДНР. Обстрелы велись на всех направлениях.

— В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие посёлки/населённые пункты: Гольмовский, Доломитное, Донецк (посёлок шахты «Трудовская», Вольво-центр), Ясиноватая, Спартак, Старомихайловка, Октябрь и Коминтерново, — сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

В результате вооружённой агрессии украинской армии в посёлке Гольмовский (Горловка) было повреждено четыре жилых дома на улицах Федосеева и Аренского. Кроме того, по адресу: улица Федосеева, 37 перебит кабель электропитания.

Среди мирных жителей Республики жертвы не зафиксированы.

Всего за прошедшие сутки украинская армия выпустила по территории ДНР 172 боеприпаса, среди которых мины калибром 82 миллиметра, осколочные гранаты БМП/БТР, РПГ/СПГ и гранаты АГС, а также ВСУ использовали крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.

Напомним, что сутками ранее украинские силовики выпустили по территории ДНР 250 боеприпасов, обстреляв Донецкое и Мариупольское направления.

ИСТОЧНИК KP.RU