В Дебальцево правоохранители раскрыли кражу

СЕГОДНЯ 09:37 2019-03-20T09:37:08+03:00

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Сотрудники полиции уличили горожанина в краже мобильного телефона у своего товарища. За содеянное мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

В дежурную часть Дебальцевского ГО полиции поступило сообщение от молодого человека о том, что неизвестный злоумышленник совершил кражу его мобильного телефона. Сумма причиненного потерпевшему ущерба составила 4 400 рублей.

Участковые инспекторы Дебальцевского ГО МВД ДНР установили, что накануне происшествия парень распивал спиртные напитки в компании знакомых. После застолья собутыльники стали расходиться по домам, один из них прихватил с собой мобильный телефон своего товарища, который находился в его куртке.

В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по п. «в», «г» ч. 2 ст. 164 УК ДНР (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем). Санкция инкриминируемой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU