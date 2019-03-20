2019-03-20T11:13:33+03:00
Политика

Семь посёлков в ЛНР оказались под обстрелами ВСУ за сутки

Было зафиксировано двенадцать нарушений режима прекращения огня
Цесанна АНТОНЕНКО
Поделиться:
ФОТО: архив сайта rossaprimavera.ruФОТО: архив сайта rossaprimavera.ru
Изменить размер текста:

«Весеннее» перемирие в Луганской Народной Республике постепенно обостряется, а интенсивность обстрелов со стороны украинских силовиков – увеличивается. За прошедшие сутки вооружённые формирования Украины двенадцать раз обстреляли территорию ЛНР.

— За прошедшие сутки украинские вооружённые формирования обстреляли населённые пункты Золотое5 (Михайловка), Сокольники, Желобок, Молодёжное, Логвиново, Калиново-Борщеватое и Фрунзе, — рассказали в Представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации огня.

По предварительным подсчётам, украинские силовики выпустили по территории ЛНР 320 различных боеприпасов, среди которых 50 мин калибром 120 миллиметров, 145 мин калибром 82 миллиметра, 1 противотанковая управляемая ракета, 77 осколочных гранат БМП-1 и 47 осколочных гранат СПГ-9. Кроме того, украинские силовики применяли крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.

На данный момент информации о жертвах среди мирного населения Республики и разрушениях не поступало.

Напомним, что сутками ранее украинские силовики девять раз обстреляли территорию ЛНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Донецке выбрали лучший логотип Общественной палаты ДНР
Срочное сообщение СЦКК ДНР: за сегодня ВСУ выпустили по ДНР больше 20 мин
По приказу Наева над акваторией Азовского моря прошли учения
За полгода ВСУ выпустили по ЛНР больше 10 тысяч боеприпасов
ВСУ обстреляли действующую школу в посёлке Гольмовский
Жителям Новоазовска вернут воду в течение суток
Выставка бабочек "Крылатая радуга"откроется в краеведческом музее Донецка
Двое защитников ЛНР погибли от обстрелов ВСУ
Житель ДНР угрожал медикам гранатой
В ДНР четыре дома были повреждены обстрелами ВСУ за сутки
В Дебальцево правоохранители раскрыли кражу
Металлурги Донецка приступили к изготовлению "Ордена Иуды" для Порошенко
Актриса Донецкого драмтеатра примет участие в Международной школе Союза театральных деятелей РФ
ВСУ обстреляли Гольмовский
Народная милиция ДНР уничтожила 12 карателей, обстреливавших ДНР
Командир ВСУ похищал оружие и материальные средства
54-я бригада ВСУ недоукомплектована на 54 процента
Украинские нацбаты устроили перестрелку с ВСУ в Донбассе
Театр «Улица» привезет донецким детям-сиротам канцтовары
НМ ЛНР: По Республике стреляли с позиций 10-й, 30-й и 54-й бригад ВСУ
ВСУ доукомплектуют резервистами
Генпрокуратура ДНР возбудила уголовные дела в отношении четырех командиров ВСУ
В ДНР стартовал двухмесячник по благоустройству
Глава ЛНР проведет прямую линию с жителями Украины
Сегодня утром ВСУ обстреляли Коминтерново
ОБСЕ увидели 42 гаубицы и «Грады» на железнодорожных станциях Хлебодаровка и Зачатовка
Обстрелы ДНР: За минувшие сутки Украина выпустила по Республике более 250 боеприпасов