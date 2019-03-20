Семь посёлков в ЛНР оказались под обстрелами ВСУ за сутки

СЕГОДНЯ 09:23 2019-03-20T11:13:33+03:00

Было зафиксировано двенадцать нарушений режима прекращения огня

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«Весеннее» перемирие в Луганской Народной Республике постепенно обостряется, а интенсивность обстрелов со стороны украинских силовиков – увеличивается. За прошедшие сутки вооружённые формирования Украины двенадцать раз обстреляли территорию ЛНР.

— За прошедшие сутки украинские вооружённые формирования обстреляли населённые пункты Золотое5 (Михайловка), Сокольники, Желобок, Молодёжное, Логвиново, Калиново-Борщеватое и Фрунзе, — рассказали в Представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации огня.

По предварительным подсчётам, украинские силовики выпустили по территории ЛНР 320 различных боеприпасов, среди которых 50 мин калибром 120 миллиметров, 145 мин калибром 82 миллиметра, 1 противотанковая управляемая ракета, 77 осколочных гранат БМП-1 и 47 осколочных гранат СПГ-9. Кроме того, украинские силовики применяли крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.

На данный момент информации о жертвах среди мирного населения Республики и разрушениях не поступало.

Напомним, что сутками ранее украинские силовики девять раз обстреляли территорию ЛНР.

ИСТОЧНИК KP.RU