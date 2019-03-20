Семь посёлков в ЛНР оказались под обстрелами ВСУ за сутки
«Весеннее» перемирие в Луганской Народной Республике постепенно обостряется, а интенсивность обстрелов со стороны украинских силовиков – увеличивается. За прошедшие сутки вооружённые формирования Украины двенадцать раз обстреляли территорию ЛНР.
— За прошедшие сутки украинские вооружённые формирования обстреляли населённые пункты Золотое5 (Михайловка), Сокольники, Желобок, Молодёжное, Логвиново, Калиново-Борщеватое и Фрунзе, — рассказали в Представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации огня.
По предварительным подсчётам, украинские силовики выпустили по территории ЛНР 320 различных боеприпасов, среди которых 50 мин калибром 120 миллиметров, 145 мин калибром 82 миллиметра, 1 противотанковая управляемая ракета, 77 осколочных гранат БМП-1 и 47 осколочных гранат СПГ-9. Кроме того, украинские силовики применяли крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.
На данный момент информации о жертвах среди мирного населения Республики и разрушениях не поступало.
Напомним, что сутками ранее украинские силовики девять раз обстреляли территорию ЛНР.
ИСТОЧНИК KP.RU