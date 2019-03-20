2019-03-20T08:31:23+03:00
Политика

Металлурги Донецка приступили к изготовлению "Ордена Иуды" для Порошенко

Размер "награды" составит два метра, а общий вес – порядка двух тонн
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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«Орден Иуды» для Порошенко будет сделан из осколков снарядов, выпущенных по населенным пунктам ДНР. Фото: ДАН«Орден Иуды» для Порошенко будет сделан из осколков снарядов, выпущенных по населенным пунктам ДНР. Фото: ДАН
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Металлурги ДНР начали изготовление «награды» для президента Украины Петра Порошенко из осколков украинских снарядов, выпущенных по Республике. Об этом сообщили в пресс-службе общественного движения «Донецкая Республика».

- В одном из металлургических цехов в столице Республики сегодня, 19 марта, приступили к созданию «Ордена Иуды» для украинского президента Петра Порошенко. «Награду» выплавят из осколков снарядов, выпущенных по населенным пунктам ДНР, — сказано в сообщении.

«Орден Иуды» для Порошенко будет сделан из осколков снарядов, выпущенных по населенным пунктам ДНР.

- Мы все собирали эти осколки снарядов. Ужасные обстрелы привели к гибели многих людей. Поэтому могу с уверенностью сказать: «Порошенко достоин этой награды», — отметила руководитель общественной приемной «Донецкой Республики» в Куйбышевском районе столицы Ольга Гришанова.

По данным пресс-службы, диаметр изделия составит два метра, а общий вес – порядка двух тонн. За процессом изготовления наблюдали активисты движения. Ранее сообщалось, что «награду» планируется передать адресату до дня выборов на Украине (31 марта).

- Мы следим за процессом изготовления награды для Петра Порошенко и очень ждем, когда можно будет вручить ему заслуженный «Орден Иуды» за разрушенные дома, потерянных родных и близких, чтобы он ощутил на себе всю боль жителей Донбасса, — добавила помощник секретаря отделения ОД «ДР» в Горловке Виктория Жукова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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