Металлурги Донецка приступили к изготовлению "Ордена Иуды" для Порошенко
Металлурги ДНР начали изготовление «награды» для президента Украины Петра Порошенко из осколков украинских снарядов, выпущенных по Республике. Об этом сообщили в пресс-службе общественного движения «Донецкая Республика».
- В одном из металлургических цехов в столице Республики сегодня, 19 марта, приступили к созданию «Ордена Иуды» для украинского президента Петра Порошенко. «Награду» выплавят из осколков снарядов, выпущенных по населенным пунктам ДНР, — сказано в сообщении.
«Орден Иуды» для Порошенко будет сделан из осколков снарядов, выпущенных по населенным пунктам ДНР.
- Мы все собирали эти осколки снарядов. Ужасные обстрелы привели к гибели многих людей. Поэтому могу с уверенностью сказать: «Порошенко достоин этой награды», — отметила руководитель общественной приемной «Донецкой Республики» в Куйбышевском районе столицы Ольга Гришанова.
По данным пресс-службы, диаметр изделия составит два метра, а общий вес – порядка двух тонн. За процессом изготовления наблюдали активисты движения. Ранее сообщалось, что «награду» планируется передать адресату до дня выборов на Украине (31 марта).
- Мы следим за процессом изготовления награды для Петра Порошенко и очень ждем, когда можно будет вручить ему заслуженный «Орден Иуды» за разрушенные дома, потерянных родных и близких, чтобы он ощутил на себе всю боль жителей Донбасса, — добавила помощник секретаря отделения ОД «ДР» в Горловке Виктория Жукова.
ИСТОЧНИК KP.RU