Актриса Донецкого драмтеатра примет участие в Международной школе Союза театральных деятелей РФ

СЕГОДНЯ 08:08 2019-03-20T08:08:06+03:00

87 участников из России, стран ближнего и дальнего зарубежья, а также ДНР приглашены в престижную летнюю школу

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19 марта объявлены результаты отбора в XIII Международную летнюю школу Союза театральных деятелей РФ под руководством Александра Калягина. Всего в списке 87 артистов из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Среди них и представительница ДНР – молодая актриса Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М. М. Бровуна Юлия Шафир. Обучение пройдет со 2 по 30 июня 2019 года и будет включать мастер-классы, тренинги, лекции по актерскому мастерству, сценической речи, вокалу и другим дисциплинам.

- Очень престижно – стать учеником этой Международной театральной школы. В предыдущие годы там обучались наши артисты: Максим Селиванов, Артём Чумачок, Александра Арнаутова. Они приобрели неоценимые практические знания и навыки, общаясь с коллегами и перенимая опыт настоящих мастеров. Также немаловажно, что выпускники получают сертификаты государственного образца о повышении квалификации, - сообщила генеральный директор-художественный руководитель МДТ имени М.М. Бровуна Наталья Волкова.

ИСТОЧНИК KP.RU