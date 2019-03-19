ВСУ обстреляли Гольмовский

СЕГОДНЯ 20:00 2019-03-19T20:00:11+03:00

Об этом сообщили в СЦКК

Изменить размер текста: A A

Сегодня вечером украинские вооруженные формирования открыли огонь по северной части Горловки. По обстрел попал поселок Гольмовский. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Сегодня в 17:55 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: Металлист - Гольмовский, - говорится в сообщении.

Вооруженные формирования Украины выпустили по поселку десять мин калибром 82 миллиметра.

За минувшие сутки вооруженные силы Украины семь раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 253 единицы. Об этом сегодня сообщил руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов.

ИСТОЧНИК KP.RU