Командир ВСУ похищал оружие и материальные средства

СЕГОДНЯ 15:15 2019-03-19T15:15:56+03:00

Об этом сообщили в Народной милиции ДНР

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В Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики рассказали, что к ним поступила информация от источника в украинской военной прокуратуры, в которой говорится, что 13 марта было возбужденно уголовное дело в отношении командира ВСУ, который похищал оружие и материальные средства.

- Командира 152 отдельного радиолокационного взвода 1 радиотехнической бригады, дислоцирующейся в районе Петровского, Волновахского района, обвиняют в хищении оружия и материальных средств, - говорится в сообщении оборонного ведомства Республики.

Предприимчивый командир взвода в течении месяца сумел продать три автомата Калашникова, почти 1800 патронов и дорогостоящий шифратор «Гном-Е», предназначенный для криптографической защиты трафика IP-сетей.

- Чтобы замести следы преступления, он поджег здание, где располагался взвод, намереваясь тем самым уйти от ответственности. По словам источника в прокуратуре, такие случаи исчисляются десятками, - говорят в оборонном ведомстве ДНР. - Наравне с торговлей оружием, продажа дорогостоящего оборудования становится также прибыльным и повседневным бизнесом украинских командиров.

ИСТОЧНИК KP.RU