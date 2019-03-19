54-я бригада ВСУ недоукомплектована на 54 процента
После участившихся случаев дезертирства с 54-й бригады ВСУ, и, не смотря на то, что командир Майстренко штрафовал за разговоры о потерях, комиссия штаба ВСУ все-таки провела проверку. Результат неутешительный.
- Как мы уже заявляли ранее, с целью проведения разбирательства по исчезновению рядового Сергея Магденко в 54-ю механизированную бригаду прибыла группа офицеров штаба карательной операции, - говорит официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. - В ходе проверки было установлено, что укомплектованность бригады составляет 46 процентов.
Кроме этого, выявлены многочисленные факты сокрытия гибели военнослужащих.
- Количество случаев самовольного оставления позиций личным составом – более тридцати эпизодов, и это только с начала текущего года, - отметил Марочко.
Представитель оборонного ведомства Республики сообщил, что сейчас штабом «ООС» рассматривается вопрос соответствия командира бригады полковника Алексея Майстренко занимаемой должности.
ИСТОЧНИК KP.RU