2019-03-19T15:02:24+03:00
Политика

54-я бригада ВСУ недоукомплектована на 54 процента

Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Командир 54-й бригады ВСУ Майстренко. Фото: tribunal.comКомандир 54-й бригады ВСУ Майстренко. Фото: tribunal.com
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После участившихся случаев дезертирства с 54-й бригады ВСУ, и, не смотря на то, что командир Майстренко штрафовал за разговоры о потерях, комиссия штаба ВСУ все-таки провела проверку. Результат неутешительный.

- Как мы уже заявляли ранее, с целью проведения разбирательства по исчезновению рядового Сергея Магденко в 54-ю механизированную бригаду прибыла группа офицеров штаба карательной операции, - говорит официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. - В ходе проверки было установлено, что укомплектованность бригады составляет 46 процентов.

Кроме этого, выявлены многочисленные факты сокрытия гибели военнослужащих.

- Количество случаев самовольного оставления позиций личным составом – более тридцати эпизодов, и это только с начала текущего года, - отметил Марочко.

Представитель оборонного ведомства Республики сообщил, что сейчас штабом «ООС» рассматривается вопрос соответствия командира бригады полковника Алексея Майстренко занимаемой должности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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