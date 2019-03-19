Украинские нацбаты устроили перестрелку с ВСУ в Донбассе
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что в Донбассе произошла перестрелка между украинским нацбатом и ВСУ.
- По информации нашего источника, в ночь на 18 марта с позиций националистического полка был произведен минометный обстрел района ответственности 54-й механизированной бригады ВСУ, - рассказывает Марочко. - В течение получаса украинские боевики обменялись обстрелами, выпустив порядка 20 мин, предположительно, калибра 120 миллиметров.
Представитель оборонного ведомства Республики отметил, что в результате такого «обмена любезностями» двое военнослужащих 54-й бригады погибли, еще один получил ранения.
- Командование ВСУ цинично скрывает потери личного состава, в том числе небоевые, от общественности и родственников погибших военнослужащих, - Реальные цифры о безвозвратных потерях в разы превышают заявляемые штабом «ООС».
Напомним, командир 54-й бригады ВСУ Алексей Майстренко штрафует подчиненных за разговоры о потерях, дезертирстве и преступлениях киевских силовиков.
ИСТОЧНИК KP.RU