Украинские нацбаты устроили перестрелку с ВСУ в Донбассе

СЕГОДНЯ 14:51 2019-03-19T15:05:32+03:00

Об этом сообщили в НМ ЛНР

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Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что в Донбассе произошла перестрелка между украинским нацбатом и ВСУ.

- По информации нашего источника, в ночь на 18 марта с позиций националистического полка был произведен минометный обстрел района ответственности 54-й механизированной бригады ВСУ, - рассказывает Марочко. - В течение получаса украинские боевики обменялись обстрелами, выпустив порядка 20 мин, предположительно, калибра 120 миллиметров.

Представитель оборонного ведомства Республики отметил, что в результате такого «обмена любезностями» двое военнослужащих 54-й бригады погибли, еще один получил ранения.

- Командование ВСУ цинично скрывает потери личного состава, в том числе небоевые, от общественности и родственников погибших военнослужащих, - Реальные цифры о безвозвратных потерях в разы превышают заявляемые штабом «ООС».

Напомним, командир 54-й бригады ВСУ Алексей Майстренко штрафует подчиненных за разговоры о потерях, дезертирстве и преступлениях киевских силовиков.

ИСТОЧНИК KP.RU