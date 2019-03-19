2019-03-19T14:49:32+03:00
Общество

Театр «Улица» привезет донецким детям-сиротам канцтовары

Актеры объявили о сборе помощи для детских домов и интерната
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Донецким детям-сиротам подарят канцтовары. Фото: Гумпрограмма по воссоединению народа ДонбассаДонецким детям-сиротам подарят канцтовары. Фото: Гумпрограмма по воссоединению народа Донбасса
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Театр «Улица», который состоит из студентов Донецкого национального университета, решил провести благотворительные показы детского спектакля «Огниво» в детских домах и школе-интернат.

- Просим всех неравнодушных помочь в сборе так необходимой деткам канцелярии, которую актеры театра передадут в эти учреждения, - говорят в театре «Улица». - Это могут быть: карандаши, краски, альбомы, пластилин, цветная бумага, картон и так далее. Нашей помощи ждут малыши и дети младшего школьного возраста.

Первая поездка запланирована на 23 марта.

Сбор вещей происходит в отделе по воспитательной и социальной работе со студентами (108-й кабинет главного корпуса).

ИСТОЧНИК KP.RU

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