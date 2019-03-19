2019-03-19T14:44:04+03:00
Политика

НМ ЛНР: По Республике стреляли с позиций 10-й, 30-й и 54-й бригад ВСУ

За сутки украинская армия выпустила по территории ЛНР почти 140 боеприпасов
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: topwar.ruФото: topwar.ru
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Украинская армия за прошедшие сутки девять раз нарушила режим прекращения огня в ЛНР, выпустив по территории Республики почти 140 боеприпасов, пятнадцать из которых – калибром более 100 миллиметров. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции Андрей Марочко.

- Основная часть обстрелов территории ЛНР была произведена с позиций 54-й механизированной бригады ВСУ, - говорит представитель оборонного ведомства Республики. - По приказу полковника Алексея Майстренко обстрелам из запрещенных Минскими соглашениями 122-мм артиллерии и гранатометов подверглись окрестности Молодежного и Золотого-5.

Карта обстрелов ЛНР 19 марта 2019 года.

С позиций 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ велся огонь из 120 и 82-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по Смелому, Фрунзе, Голубовском и Желобке.

- Приказ на проведение обстрелов отдал полковник Василий Зубанич, - отметил Марочко. - Также применялись противотанковые ракетные комплексы, гранатометы и стрелковое оружие по населенным пунктам Углегорск и Калиновка с позиций 30-й механизированной бригады ВСУ, командиром которой является военный преступник полковник Иван Гараз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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