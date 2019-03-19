ВСУ доукомплектуют резервистами

СЕГОДНЯ 14:34 2019-03-19T14:34:57+03:00

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В Народной милиции ЛНР заявили, что минобороны незалежной планирует заставить резервистов подписать контракт, и отправить в зону так называемой «операции объединенных сил».

- Укомплектованность бригад ВСУ в зоне «ООС» составляет не более 50%, - говорит официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. – В связи с этим, на базе учебных центров в населенных пунктах Полтава, Десна и Старичи будут проведены сборы с резервистами, в ходе которых главной задачей минобороны Украины будет принуждение обучаемых к подписанию контрактов, скрывая от них последующую отправку в зону «ООС».

По словам Марочко, военно-политическое руководство Украины, не считается с жизнями, преследует только личные интересы

- Красноречивыми заявлениями о защите государства Порошенко и его преступные соратники планируют остаться у власти, чтобы продолжить свои губительные действия, истребляя население, уничтожая экономику страны, ее природные ресурсы и все, что является бесценным наследием, доставшимся нам от многострадальных предков, - сказал представитель оборонного ведомства Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU