Генпрокуратура ДНР возбудила уголовные дела в отношении четырех командиров ВСУ
За терроризм в Донбассе, в результате которого пострадали мирные жители, сотрудники Следственного управления Генеральной прокуратуры возбудили уголовные дела в отношении четырех командиров Вооруженных сил Украины.
Командир 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Михаил Драпатый:
- Первого, третьего, седьмого и девятого марта подчинённые ему военнослужащие обстреляли Никитовский и Калининский районы Горловки, посёлок Гольмовский, Доломитное и Зайцево. В результате обстрелов погибла женщина 1946 года рождения и повреждены 14 домов, - заявили в Генпрокуратуре ДНР.
Командир 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Валерий Курач:
- Под его руководством второго и четвертого марта солдаты из артиллерии и миномётов обстреляли Саханку, Коминтерново и Новоазовский район. В результате обстрелов погиб мужчина 1959 года рождения, повреждены восемь домостроений, - рассказали в ведомстве.
Командир 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ Дмитрий Брыжинский и командир 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ Иван Гараз:
- Второго, шестого и двенадцатого марта приказали военнослужащим открыть артиллерийский и миномётный огонь по Киевскому, Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка, в результате чего повреждены три дома, - сообщили в прокуратуре Республики.
ИСТОЧНИК KP.RU