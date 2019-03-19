2019-03-19T12:17:56+03:00
Политика

В ДНР стартовал двухмесячник по благоустройству

Планируется расчистить от мусора больше 50 тысяч квадратных метров
Никита МАКАРЕНКОВ
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Коммунальщики трудятся, чтобы город был чистымКоммунальщики трудятся, чтобы город был чистымФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики Сергей Наумец объявил о старте двухмесячника по благоустройству населенных пунктов согласно Распоряжению Главы Республики Дениса Пушилина.

- В рамках мероприятий планируется расчистить от мусора порядка 50 тысяч квадратных метров улиц, тротуаров и придомовых территорий, а также более 8 тысяч квадратных метров парков и скверов, - говорится в заявлении. - Помимо этого коммунальные службы намериваются высадить свыше 20 тысяч деревьев и кустарников, почти 165 тысяч цветов и засеять порядка 24 тысяч квадратных метров газонов, что превышает прошлогодние показатели.

Министр добавил, что в рамках двухмесячника планируется привести в надлежащее состояние братские могилы, памятники и кладбища, выполнить ремонт детских и спортивных площадок, остановок общественного транспорта, провести ремонт и окраску цоколей жилых домов, ремонт и окраску контейнеров, очистку берегов и пляжей водных объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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