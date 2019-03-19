2019-03-19T12:03:00+03:00
Политика

Глава ЛНР проведет прямую линию с жителями Украины

Об этом Леонид Пасечник сообщил на своей официальной странице в Twitter
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: truthornot.infoФото: truthornot.info
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25 марта Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник проведет прямую телефонную линию с жителями Украины. Об этом говорится в сообщении лидера государства на его официальной странице в Twitter.

- Принял решение о проведении прямой линии с жителями Украины 25 марта. Количество жалоб на невыносимые условия жизни на Украине, поступающих к нам, многократно возросло. И это не только проблемы беспредела украинских военных, но и социальные, бытовые и многие другие вопросы, - говорится в сообщении Леонида Ивановича.

Задать вопрос главе ЛНР можно будет по телефону 066 824 46 04 или отправить электронное письмо по адресу line_glava_lnr@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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