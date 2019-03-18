Фейс-контроль не прошла: 85-летняя жительница Луганска умерла в коляске на пороге «Ощадбанка»

СЕГОДНЯ 20:17 2019-03-18T20:19:34+03:00

Она проходила физическую идентификацию в мобильном офисе банка на пункте пропуска «Станица Луганская»

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Только смерть может остановить стремление большинства пенсионеров из ДНР и ЛНР получать законные выплаты на Украине. Печальное тому свидетельство – гибель 85-летней жительницы ЛНР. Сегодня утром родственники привезли ее в коляске на пункт пропуска «Станица Луганская» для прохождения физической идентификации в мобильном офисе «Ощадбанка».

- Примерно в 8:20 женщине стало плохо. Медики и пограничники оказывали ей помощь, однако, почти за час она умерла, - сообщили в БФ «Право на защиту».

Это шестая смерть пенсионеров на КПВВ «Станица Луганская» с начала года. При этом украинские власти категорически отказываются выплачивать через Красный Крест пенсии инвалидам и престарелым, проживающим на территории республик Донбасса.

Кстати, сегодня громадная очередь пожилых людей образовалась не только возле мобильного офиса «Ощадбанка» на КПВВ, но и возле стационарного отделения банка в Станице Луганской.

ИСТОЧНИК KP.RU