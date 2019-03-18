Фейс-контроль не прошла: 85-летняя жительница Луганска умерла в коляске на пороге «Ощадбанка»
Только смерть может остановить стремление большинства пенсионеров из ДНР и ЛНР получать законные выплаты на Украине. Печальное тому свидетельство – гибель 85-летней жительницы ЛНР. Сегодня утром родственники привезли ее в коляске на пункт пропуска «Станица Луганская» для прохождения физической идентификации в мобильном офисе «Ощадбанка».
- Примерно в 8:20 женщине стало плохо. Медики и пограничники оказывали ей помощь, однако, почти за час она умерла, - сообщили в БФ «Право на защиту».
Это шестая смерть пенсионеров на КПВВ «Станица Луганская» с начала года. При этом украинские власти категорически отказываются выплачивать через Красный Крест пенсии инвалидам и престарелым, проживающим на территории республик Донбасса.
Кстати, сегодня громадная очередь пожилых людей образовалась не только возле мобильного офиса «Ощадбанка» на КПВВ, но и возле стационарного отделения банка в Станице Луганской.
ИСТОЧНИК KP.RU