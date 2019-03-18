2019-03-18T20:19:34+03:00
Политика

Фейс-контроль не прошла: 85-летняя жительница Луганска умерла в коляске на пороге «Ощадбанка»

Она проходила физическую идентификацию в мобильном офисе банка на пункте пропуска «Станица Луганская»
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Громадная очередь пожилых людей образовалась возле отделения «Ощадбанка» в Станице Луганской. Фото: Пресс-служба Станично-Луганской РГАГромадная очередь пожилых людей образовалась возле отделения «Ощадбанка» в Станице Луганской. Фото: Пресс-служба Станично-Луганской РГА
Изменить размер текста:

Только смерть может остановить стремление большинства пенсионеров из ДНР и ЛНР получать законные выплаты на Украине. Печальное тому свидетельство – гибель 85-летней жительницы ЛНР. Сегодня утром родственники привезли ее в коляске на пункт пропуска «Станица Луганская» для прохождения физической идентификации в мобильном офисе «Ощадбанка».

- Примерно в 8:20 женщине стало плохо. Медики и пограничники оказывали ей помощь, однако, почти за час она умерла, - сообщили в БФ «Право на защиту».

Это шестая смерть пенсионеров на КПВВ «Станица Луганская» с начала года. При этом украинские власти категорически отказываются выплачивать через Красный Крест пенсии инвалидам и престарелым, проживающим на территории республик Донбасса.

Кстати, сегодня громадная очередь пожилых людей образовалась не только возле мобильного офиса «Ощадбанка» на КПВВ, но и возле стационарного отделения банка в Станице Луганской.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
23 марта в Донецке пройдёт продовольственная ярмарка
В ДНР начали посев ранних зерновых культур
В центре Донецка полицейские задержали аферистку
Погода в Донецке на неделю: будет тепло и немного дождливо
В ДНР выросло количество ДТП с участием пешеходов в темное время суток
В Донецке выбрали лучший макет «награды» для Порошенко
В Новосветловке обнаружен тайник с боеприпасами
В НМ ДНР назвали имена комбригов ВСУ, ответственных за обстрелы Республики
В Луганске начали посадку овощей в теплицах
В ДНР продолжают обновлять контейнерный парк
Командир 54-й бригады ВСУ Майстренко поднимает боевой дух солдат мифами о ДРГ ЛНР
Сбежавший в ЛНР рядовой ВСУ Сергей Магденко: украинские журналисты снимают на фронте постановки
В Донецке состоится конкурс хореографического искусства «Щелкунчик»