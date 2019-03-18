23 марта в Донецке пройдёт продовольственная ярмарка
Донецк вновь готовится к традиционной продовольственной ярмарке, которая пройдёт в столице Донецкой Народной Республики в эту субботу, 23 марта, по инициативе Министерства агропромышленной политики и продовольствия ДНР.
— В мероприятии примут участие отечественные сельхоз производители, которые представят высококачественную продукцию собственного производства по сниженным ценам, — рассказали в Министерства агропромышленной политики и продовольствия Республики.
Во время ярмарки жители и гости города смогут купить различную мясную и рыбную продукцию, яйца, молоко, сезонные овощи и фрукты, муку, мед, а также хлебобулочные и кондитерские изделия.
Отметим, что каждая такая ярмарка собирает множество людей, которые предпочитают покупать качественные продукты по более низким ценам.
Напомним, что ярмарка пройдёт спортивного комплекса «Олимпийский» 23 марта с 09.00 до 14.00.
ИСТОЧНИК KP.RU