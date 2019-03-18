23 марта в Донецке пройдёт продовольственная ярмарка

СЕГОДНЯ 20:09 2019-03-18T20:09:24+03:00

Традиционно ярмарка пройдёт возле спортивного комплекса «Олимпийский» с 09.00 до 14.00

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Донецк вновь готовится к традиционной продовольственной ярмарке, которая пройдёт в столице Донецкой Народной Республики в эту субботу, 23 марта, по инициативе Министерства агропромышленной политики и продовольствия ДНР.

— В мероприятии примут участие отечественные сельхоз производители, которые представят высококачественную продукцию собственного производства по сниженным ценам, — рассказали в Министерства агропромышленной политики и продовольствия Республики.

Во время ярмарки жители и гости города смогут купить различную мясную и рыбную продукцию, яйца, молоко, сезонные овощи и фрукты, муку, мед, а также хлебобулочные и кондитерские изделия.

Отметим, что каждая такая ярмарка собирает множество людей, которые предпочитают покупать качественные продукты по более низким ценам.

Напомним, что ярмарка пройдёт спортивного комплекса «Олимпийский» 23 марта с 09.00 до 14.00.

ИСТОЧНИК KP.RU