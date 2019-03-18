В ДНР начали посев ранних зерновых культур

СЕГОДНЯ 18:48 2019-03-18T18:48:19+03:00

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Аграрии Донецкой Народной Республики приступили к севу ранних зерновых культур: гороха, горчицы, овса и т.д. Об этом Донецкому Агентству Новостей рассказали в пресс-службе Министерства агропромышленной политики и продовольствия ДНР.

— На сегодняшний день весенне-полевые работы ведутся в Амвросиевском, Тельмановском, Новоазовском и Старобешевском районах Республики, — сообщили в пресс-службе Министерства агропромышленной политики и продовольствия.

В частности, в Старобешевском районе начат сев ячменя. Кроме того, по данным Министерства, в Старобешево засеяно овсом 140 гектаров, горохом — 263 гектара, а горчицей — 265 гектаров.

Также аграрии продолжают подкормку озимых культур по мерзлоталой почве: уже подкормлено 13 996 гектаров, внесено порядка 1720 тонн удобрений.

Напомним, что в этом сезоне в ДНР был отмечен неурожай зерновых культур, однако представители властей заверяли, что на жизнь населения это не повлиять, но придётся сократить поставки зерна в другие страны.

ИСТОЧНИК KP.RU