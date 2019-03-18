В ДНР начали посев ранних зерновых культур
Аграрии Донецкой Народной Республики приступили к севу ранних зерновых культур: гороха, горчицы, овса и т.д. Об этом Донецкому Агентству Новостей рассказали в пресс-службе Министерства агропромышленной политики и продовольствия ДНР.
— На сегодняшний день весенне-полевые работы ведутся в Амвросиевском, Тельмановском, Новоазовском и Старобешевском районах Республики, — сообщили в пресс-службе Министерства агропромышленной политики и продовольствия.
В частности, в Старобешевском районе начат сев ячменя. Кроме того, по данным Министерства, в Старобешево засеяно овсом 140 гектаров, горохом — 263 гектара, а горчицей — 265 гектаров.
Также аграрии продолжают подкормку озимых культур по мерзлоталой почве: уже подкормлено 13 996 гектаров, внесено порядка 1720 тонн удобрений.
Напомним, что в этом сезоне в ДНР был отмечен неурожай зерновых культур, однако представители властей заверяли, что на жизнь населения это не повлиять, но придётся сократить поставки зерна в другие страны.
ИСТОЧНИК KP.RU