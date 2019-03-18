2019-03-18T18:48:19+03:00
Общество

В ДНР начали посев ранних зерновых культур

Весенне-полевые работы ведутся в Амвросиевском, Тельмановском, Новоазовском и Старобешевском районах Республики
Цесанна АНТОНЕНКО
Поделиться:
ФОТО: архив сайта vremya-bir.ruФОТО: архив сайта vremya-bir.ru
Изменить размер текста:

Аграрии Донецкой Народной Республики приступили к севу ранних зерновых культур: гороха, горчицы, овса и т.д. Об этом Донецкому Агентству Новостей рассказали в пресс-службе Министерства агропромышленной политики и продовольствия ДНР.

— На сегодняшний день весенне-полевые работы ведутся в Амвросиевском, Тельмановском, Новоазовском и Старобешевском районах Республики, — сообщили в пресс-службе Министерства агропромышленной политики и продовольствия.

В частности, в Старобешевском районе начат сев ячменя. Кроме того, по данным Министерства, в Старобешево засеяно овсом 140 гектаров, горохом — 263 гектара, а горчицей — 265 гектаров.

Также аграрии продолжают подкормку озимых культур по мерзлоталой почве: уже подкормлено 13 996 гектаров, внесено порядка 1720 тонн удобрений.

Напомним, что в этом сезоне в ДНР был отмечен неурожай зерновых культур, однако представители властей заверяли, что на жизнь населения это не повлиять, но придётся сократить поставки зерна в другие страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Фейс-контроль не прошла: 85-летняя жительница Луганска умерла в коляске на пороге «Ощадбанка»
23 марта в Донецке пройдёт продовольственная ярмарка
В центре Донецка полицейские задержали аферистку
Погода в Донецке на неделю: будет тепло и немного дождливо
В ДНР выросло количество ДТП с участием пешеходов в темное время суток
В Донецке выбрали лучший макет «награды» для Порошенко
В Новосветловке обнаружен тайник с боеприпасами
В НМ ДНР назвали имена комбригов ВСУ, ответственных за обстрелы Республики
В Луганске начали посадку овощей в теплицах
В ДНР продолжают обновлять контейнерный парк
Командир 54-й бригады ВСУ Майстренко поднимает боевой дух солдат мифами о ДРГ ЛНР
Сбежавший в ЛНР рядовой ВСУ Сергей Магденко: украинские журналисты снимают на фронте постановки
В Донецке состоится конкурс хореографического искусства «Щелкунчик»