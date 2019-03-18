В центре Донецка полицейские задержали аферистку

СЕГОДНЯ 18:24 2019-03-18T18:36:39+03:00

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Сотрудники Ворошиловского райотдела полиции Донецка установили и задержали 32-летнюю местную жительницу Светлану Нефедову, которая мошенническим путем завладела деньгами граждан, обещая оформить пенсии и различные документы на территории Украины. Женщина привлечена к уголовной ответственности, сообщили в ЦОС МВД ДНР.

- В дежурную часть стали поступать заявления от обманутых граждан, которые просили принять меры к работнице одного из донецких ФЛП. Женщина за оговоренную плату в сумме 8500 рублей обещала оформить различные документы на получение соцвыплат в Украине, однако своих обязательств не выполнила. Всего поступило 44 заявления. Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба составила порядка 400 тысяч рублей, - сообщили в полиции.

Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного часть 2 статьи 165 УК ДНР (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину). Ее санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 5 лет.

Правоохранители обращаются к гражданам: если вы или ваши знакомые также пострадали от мошеннических действий Светланы Владимировны Нефедовой, обращайтесь в Ворошиловский райотдел полиции по тел.: 071-303-88-04 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU