2019-03-18T17:26:33+03:00
Происшествия

В ДНР выросло количество ДТП с участием пешеходов в темное время суток

На выходных один человек погиб, шестеро - получили травмы
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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ДНР выросло количество ДТП с участием пешеходов в темное время суток. Фото: izvestiaur.ruДНР выросло количество ДТП с участием пешеходов в темное время суток. Фото: izvestiaur.ru
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Пять дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов произошло в ДНР на минувших выходных. Об этом сегодня сообщили в ЦОС МВД Республики.

- 16 и 17 марта совершено семь ДТП с пострадавшими, в которых один человек погиб и шестеро - получили травмы, - сказали в Госавтоинспекции. - Так, 16 марта водитель автомобиля «ВАЗ 2172», дигаясь по трассе «Донецк-Новоазовск-Седово» в Старобешевском районе в селе Раздольное, не сбавил скорость и совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу в непредусмотренном месте. От полученных травм мужчина скончалась до приезда «скорой».

Другой случай произошел в тот же день в Ленинском районе Донецка. 58-летний водитель «DAEWOO LANOS» наехал на 79-летнюю женщину, переходившую проезжую часть не на «зебре». Пенсионерка получила телесные повреждения.

По данным ГАИ, пешеходы стали чаще попадать в аварии в темное время суток, а также на трассах и дорогах через населенные пункты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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