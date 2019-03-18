2019-03-18T16:48:57+03:00
Политика

В Донецке выбрали лучший макет «награды» для Порошенко

Победители конкурса получили денежные призы
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: nrt24.ruФОТО: nrt24.ru
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Сегодня в столице Донецкой Народной Республики был выбран лучший дизайн-макет «награды» для действующего Президента Украины Петра Порошенко. Создатель макета был награждён денежными призами.

— Макет «награды» будет предоставлен на всеобщее обозрение после ее отливки, которая запланирована на 25 марта, — рассказали в общественном движении «Донецкая Республика».

Экспертная комиссия определила три лучшие работы, авторы которых разделили между собой призовой фонд в размере 30 тысяч рублей: победитель получил награду в размере 15 тысяч рублей, автор работы, занявшей второе место, – 10 тысяч, а за третье — 5 тысяч рублей.

Напомним, что в конкурсе на лучший дизайн-макет «награды» для действующего Президента Украины приняли участие 27 человек со всей Республики. Кроме того, уже было собрано 400 килограммов осколков боеприпасов, упавших на ДНР, из которых будет отлит «Ордена Иуды».

ИСТОЧНИК KP.RU

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