В Новосветловке обнаружен тайник с боеприпасами
В поселке Новосветловка, что в Краснодоне, сотрудники полиции обнаружили тайник с оружием и боеприпасами. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Луганской Народной Республики.
- Сотрудники Управления по борьбе с экстремизмом и организованной преступностью совместно с сотрудниками уголовного розыска Краснодонского горрайуправления МВД ЛНР по месту жительства гражданина 1983 года рождения обнаружили и изъяли схрон оружия и боеприпасов, - говорится в сообщении.
Задержанный утверждает, что схрон он нашел еще в 2014 году недалеко от соседского дома и решил перепрятать.
- Ясно и четко ответить, почему не обратился в полицию и добровольно не указал расположение схрона, задержанный так и не смог, - рассказывают правоохранители.
В ЛНР нашли тайник с оружием.
Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств влечет уголовную ответственность.
- МВД ЛНР напоминает, тот, кто добровольно сдал оружие – освобождается от ответственности за его хранение! – сказали в полиции.
Напомним, что ранее тайник с почти пятью тысячами боеприпасов был найден в прифронтовом поселке Обозное, Славяносербского района.
ИСТОЧНИК KP.RU