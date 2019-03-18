В Новосветловке обнаружен тайник с боеприпасами

СЕГОДНЯ 16:05 2019-03-18T16:05:28+03:00

Об этом сообщили в МВД ЛНР [видео]

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В поселке Новосветловка, что в Краснодоне, сотрудники полиции обнаружили тайник с оружием и боеприпасами. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Луганской Народной Республики.

- Сотрудники Управления по борьбе с экстремизмом и организованной преступностью совместно с сотрудниками уголовного розыска Краснодонского горрайуправления МВД ЛНР по месту жительства гражданина 1983 года рождения обнаружили и изъяли схрон оружия и боеприпасов, - говорится в сообщении.

Задержанный утверждает, что схрон он нашел еще в 2014 году недалеко от соседского дома и решил перепрятать.

- Ясно и четко ответить, почему не обратился в полицию и добровольно не указал расположение схрона, задержанный так и не смог, - рассказывают правоохранители.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/697852" frameborder="0"></iframe> В ЛНР нашли тайник с оружием.

Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств влечет уголовную ответственность.

- МВД ЛНР напоминает, тот, кто добровольно сдал оружие – освобождается от ответственности за его хранение! – сказали в полиции.

Напомним, что ранее тайник с почти пятью тысячами боеприпасов был найден в прифронтовом поселке Обозное, Славяносербского района.

ИСТОЧНИК KP.RU